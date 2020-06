Boom aplikacji wspierających biznes osób czarnoskórych

Burzliwe zamieszki w Stanach Zjednoczonych po tragicznej śmierci George’a Floyda z rąk policjanta skłoniły wiele osób do podejmowania publicznych dyskusji i aktywnych działań antyrasistowskich. Media społecznościowe zalały w ostatnim tygodniu artykuły naświetlające dyskryminację, z jaką spotykają się na co dzień Afroamerykanie. Internauci coraz częściej sami pytają także, jak mogą pomóc osobom czarnoskórym w swoim otoczeniu.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także aplikacje mobilne, które promują firmy stworzone przez Afroamerykanów. Jedną z nich jest aplikacja EatOkra, założona w 2016 roku przez małżeństwo Anthony’ego i Janique Edwards, która pomaga w wyszukiwaniu pobliskich restauracji prowadzonych przez osoby czarnoskóre. Od 28 maja do 4 czerwca liczba dziennych pobrań aplikacji poszybowała aż o 4450 proc., co zaskoczyło samych jej twórców i spowodowało chwilowe zwolnienie wczytywania apki i strony internetowej. Jak pisze CNN, właściciele zapewnili, że rozszerzyli już serwery bazy danych, aby sprostać rosnącemu popytowi i liczą na to, że to początek długoterminowych zmian, a nie tylko chwilowy trend, który szybko odejdzie w zapomnienie.