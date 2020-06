Przez rasizm IBM rezygnuje z technologii rozpoznawania twarzy

IBM chce wycofać z rynku swoje oprogramowanie analityczne i narzędzia rozpoznawania twarzy, ponieważ firma zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystaniu tej technologii do celów masowego nadzoru elektronicznego przez policję.

Firma nie chce też, by oprogramowanie było wykorzystywane do profilowania osób opartego na pochodzeniu etnicznym i rasowym. Prezes spółki Arvind Krishna wezwał również do stworzenia nowych regulacji na poziomie federalnym, które miałyby pomóc egzekwować odpowiedzialność za nadużycia ze strony policji.