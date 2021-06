Apple wraca do pracy stacjonarnej. A co robią inne koncerny?

Apple poinformował, że od września wznawia system pracy stacjonarnej. Jednak nie w pełnym wymiarze.

Pracownicy koncernu mają pracować w biurach 3 dni w tygodniu, a pozostałe zdalnie. Dodatkowo Apple poinformował, że pracownicy mogą pracować nieprzerwanie zdalnie do dwóch tygodni w roku. Poniżej dalsza część artykułu

Maila w sprawie nowej organizacji pracy do pracowników wysłał prezes Tim Cook. „Pomijając wszystko, co udało nam się osiągnąć, podczas lockdownu, prawda jest taka, że w minionym roku brakowało czegoś istotnego: siebie nawzajem” – napisał. „Wideokonferencje zmniejszyły dzielący nas dystans, ale są rzeczy, których po prostu nie da się odtworzyć” – dodał.

Cook napisał, że większość pracowników będzie proszona o przychodzenie do biura w poniedziałki, wtorki i czwartki, z możliwością pracy zdalnej w środy i piątki. Zespoły, które muszą pracować na miejscu, wracają do biur na cztery do pięciu dni w tygodniu.

Pracownicy mają również możliwość pracy zdalnej przez okres do dwóch tygodni w roku, aby „być bliżej rodziny i bliskich”, zmienić otoczenie lub niespodziewanie wyjechać z miejsca zamieszkania „lub z innego powodu”. Menedżerowie muszą każdorazowo zatwierdzać wnioski o pracę zdalną – informuje portal The Verge. Tim Cook w liście do pracowników zachęcał ich też do szczepień przeciwko Covid-19.

Podczas pandemii pracownicy Apple pracowali zdalnie, mimo, że przed epidemią koronawirusa koncern był raczej niechętny by pozwalać swoim pracownikom na pracę w domu. Kilka miesięcy temu Tim Cook sugerował, że powrót do biur nastąpi już w czerwcu tego roku. Ostatecznie zdecydowano się jednak, by nastąpiło to dopiero po wakacjach.

Szefowie innych koncernów technologicznych mają nieco inny stosunek do pracy zdalnej. Google poinformowało, że ich pracownicy około 20 proc. czasu pracy spędzą w trybie pracy zdalnej, a Mark Zuckerberg powiedział, że praca zdalna to przyszłość i Facebook zgadza się, by jego pracownicy permanentnie przeszli na system pracy zdalnej, o ile zatwierdzi to ich przełożony.