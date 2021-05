Dwa państwa największymi dezinformatorami na Facebooku

Z raportu Facebooka obejmującego dane z lat 2017–2020 wynika, że USA pozostaje głównym celem zagranicznych kampanii wpływu. Na drugim miejscu jest Ukraina. Mimo że Facebook wprowadził działania na poziomie moderacji wpisów, dostarczyciele dezinformacji stosują własne, trudne do wykrycia taktyki. Polegają one m.in. na bardziej dopasowanych i ukierunkowanych kampaniach, które mogą być trudne do wykrycia przez osoby trzecie.