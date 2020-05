Wpadka YouTube. Serwis usuwał komentarze godzące w rząd Chin

Wcześniej zwracała na to uwagę Jeniffer Zheng, aktywistka broniąca praw człowieka. „YouTube »automatycznie« kasuje komentarze po chińsku ze słowem »Gongfei«, czyli »komunistyczny bandyta«. W 15 sekund. Sprawdziłam to trzy razy, za każdym razem z tym samym skutkiem” – pisała Zheng.

Okazało się, że YouTube rzeczywiście automatycznie kasował, w ciągu 15 sekund od publikacji, wszystkie komentarze w języku chińskim, w których pojawiały się określenia: „komunistyczny bandyta” lub „Wumao” („Wumao” to określenie internetowego trolla opłacanego, by rozsiewał propagandę Komunistycznej Partii Chin).

Portal The Verge znalazł dowody, że do automatycznego kasowania takich komentarzy dochodziło już w październiku 2019 roku. Zachowały się zgłoszenia użytkowników YouTube’a do działu pomocy online tego serwisu, w których skarżyli się oni na ten problem.