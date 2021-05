Amazon przejmuje studio MGM z Bondami i Rocky`m

Dzięki MGM Amazon zamierza mocniej konkurować na rynku VOD z Disney+ oraz Netflixem. Amazon poinformował, że ma nadzieję wykorzystać bogate portfolio MGM Studios, w którego skład wchodzi ok. 4 tys. filmów i 17 tys. programów telewizyjnych, do wzmocnienia swojej jednostki Amazon Studios.

MGM to producent m.in. serii filmów o Jamesie Bondzie a także „Hobbita”, serii filmów „Rocky”. Do wytwórni należą także prawa do filmowej serii o Flipie i Flapie, „Różowa pantera”, „Rybka zwana Wandą”, „Legalna Blondynka”, „Hannibal” czy „Vicky Cristina Barcelona”. Studio jest producentem seriali „Opowieść podręcznej”, „Fargo” i jest właścicielem amerykańskiej stacji Epix. Cała biblioteka MGM zawiera ponad 4 tysiące produkcji oraz kilkanaście tysięcy odcinków serii i programów telewizyjnych.

BREAKING: Amazon is buying MGM, the movie and TV studio behind James Bond and “Shark Tank,” for $8.45 billion. https://t.co/LZDQcnZvUq

— The Associated Press (@AP) May 26, 2021