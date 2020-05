Potężna inwestycja Alibaby. Rzuca wyzwanie Amazonowi i Google

Echo Amazona i Google Home to globalni liderzy w sterowaniu głosem urządzeniami smart home. To się wkrótce może zmienić – Alibaba ogłosił właśnie, że na rozwój sztucznej inteligencji i integrację tej technologii z tzw. smart speakerami wyda niemal 1,4 mld dol. Chiński gigant handlu internetowego ma plan, by zbudować cały ekosystem internetu rzeczy, obsługiwany przez jego wirtualnego asystenta – Tmall Genie. Rozwiązania AI mają być zintegrowane z aplikacją Alipay oraz objąć rozrywkę, edukację a nawet opiekę zdrowotną.

