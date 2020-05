Chiński producent smartfonów zaskoczył wzrostem mimo pandemii

Główną działalnością spółki pozostają smartfony. To one wygenerowały 4,3 mld dol. przychodów (wzrost o 12 proc.). Co ważne, w kryzysowym kwartale Xiaomi wprowadziło na rynek prawie 30 mln takich telefonów, czyli o niemal 5 proc. więcej niż przed rokiem. To pozwoliło koncernowi zająć czwarte miejsce wśród globalnych producentów. Ale w imponujący sposób rozwija się także dział IoT. W tym segmencie Xiaomi wygenerowało w I kwartale 1,8 mld dol. przychodów (wzrost o ok. 8 proc.).