Covid-19: Szczepionkę ma tajemnicza firma. Jest warta miliardy

Jest to pierwszy specyfik, któremu Federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) dała zielone światło do dalszego opracowywania. Według ostrożnych szacunków szczepionka może znaleźć się na rynku już jesienią tego roku.

Moderna powstała w 2010 roku wtedy jeszcze jako ModeRNA, swoją siedzibę początkowo miała na Uniwersytecie Harvarda. Pomysłodawcą jej powstania był biochemik Derek Rossi, który szybko pozyskał partnerów Tima Springera, Kennetha Chiena i Boba Langera. Kluczowe jednak było dołączenie do tej grupy Noubara Afeyana, wówczas prezesa funduszu inwestycyjnego Flagship Ventures. To on w rok później, pod długich namowach ściągnął do Moderny Stephane Bencela, francuskiego biznesmena doświadczonego w branży biotechnicznej i farmaceutycznej.