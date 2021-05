Potężna kara dla Google. Za… auta elektryczne

Włoski urząd ds. konkurencji nałożył na Google grzywnę w wysokości ponad 100 mln euro za nadużycie pozycji rynkowej polegającej na wyłączeniu konkurencyjnej aplikacji na smartfony oferującej ładowanie pojazdów elektrycznych. Urzędnicy nakazali firmie Google, której system operacyjny Android i sklep z aplikacjami Google Play dominują na rynku włoskim, włączyć do swojego systemu mobilnego Android Auto aplikację Enel X dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

W 2019 r. Komisja Europejska nałożyła 1,49 mld euro kary na Google za praktyki ograniczające konkurencję w sektorze reklam internetowych. Sprawa, w której wówczas nałożono karę, dotyczy narzędzia Google Adsense. To narzędzie do wyświetlania reklam kontekstowych. Konkurenci Google skarżyli się, że masowe umieszczanie go na stronach internetowych blokowało dostęp dla ich produktów reklamowych.