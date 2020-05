Koncerny stawiają na pracę z domu. Biura długo pozostaną puste?

Google i Facebook ogłosiły plany powrotu do biur. Oba koncerny chcą od początku lipca otwierać swoje biura i umożliwić pracownikom powrót do względnej normalności jak przed pandemią. Jednocześnie obie firmy zdecydowały, że większość pracowników, którzy mogą wykonywać pracę z domu, będzie mogła to robić do końca tego roku – informuje BBC.

