Pierwsza taka fuzja w czasie epidemii. Powstanie telekom gigant

O2 zostało wycenione na 12,7 mld funtów, a Virgin Media na 18,7 mld funtów. Analitycy cytowani przez agencję Bloomberg zwracają uwagę, że to pierwsza taka fuzja po tym jak wybuchła epidemia COVID-19.

Jest to także operacja ciekawa z innego punktu widzenia. Liberty Global stopniowo wycofuje się z Europy, a fuzja ta może być przyczynkiem do opuszczenia także Wielkiej Brytanii, który to rynek był perłą w koronie Liberty na Starym Kontynencie.