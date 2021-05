Google wraca do biur. „Spotkanie IKEI z Lego”

– Przez ponad 20 lat nasi pracownicy przychodzili do biur, by w kawiarni, przy tablicy albo w czasie wspólnych gier w plażową siatkówkę albo krykieta rozwiązywać ciekawe problemy – przypomina Sundar Pichai, prezes Alphabet (właściciela Google’a) w mailu rozesłanym w połowie tego tygodnia do pracowników firmy. Przedstawia w nim zasady wznowienia pracy w biurach Google’a, kładąc nacisk na jej zalety.

