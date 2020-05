e-hulajnogi odzyskują w Polsce moc. Nowy gracz idzie na całość

Najmocniej zyskały prywatne samochody (wzrost z 34 do 66 proc.), ale wygranymi mają być też jednoślady. W Paryżu w czasie epidemii liczba użytkowników hulajnóg spadła o ok. 50 proc., ale pozostali zwiększyli intensywność wypożyczeń niemal trzykrotnie.

Firma przyjęła niecodzienną strategię. Dotąd bowiem inni operatorzy swoje floty stawiali w centrach miast. Dott natomiast chce iść z ofertą głównie do dzielnic mieszkalnych (Wilanów, Ursynów, Targówek, Bielany). Co więcej, oprócz typowej oferty wypożyczeń na minuty zaproponuje pakiety – dwa przejazdy za 5 zł (do 15 minut każdy) i rodzaj abonamentu: do 50 przejazdów w tygodniu za 19,99 zł (również do 15 minut każdy).