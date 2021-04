Właściciel brytyjskiego tabloidu pozwał Google'a za manipulacje

Wydawca twierdzi, iż Google gorzej traktuje linki do jego internetowych publikacji niż innych mediów. Ma to być swoista kara za sprzedaż zbyt małej przestrzeni reklamowej na rynku amerykańskiego giganta – podaje BBC. Jako dowód Associated Newspapers wskazał rzekome ignorowanie jego niedawnych internetowych publikacji dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej w wynikach wyszukiwania.

Poniżej dalsza część artykułu