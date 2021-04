Sąd: Google kłamało w sprawie zbierania danych

Sędzia australijskiego sądu stwierdził, że Google wprowadził użytkowników w błąd co do danych o lokalizacji, które firma zebrała za pośrednictwem urządzeń z systemem Android, co stanowi naruszenie prawa. Jak podała agencja Associated Press, według sędziego federalnego Thomasa Thawleya naruszenia miały miejsce między styczniem 2017 a grudniem 2018 r.

