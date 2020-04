Goldman Sachs ma fatalne prognozy dla Apple’a. Sprzedaż się załamie

Goldman Sachs zalecił jednocześnie inwestorom, by pozbyli się akcji technologicznego giganta ze swojego portfela. Kurs akcji Apple’a na piątkowym otwarciu sesji na Wall Street spadł o 1,6 proc. do 282,13 dol. Analitycy banku obniżyli jego cenę docelową o 7 proc. do 233 dol. Było to zaskoczeniem dla inwestorów, ponieważ Goldman Sachs stosunkowo rzadko wydaje rekomendację „sprzedaj” (to zaledwie 15 proc. jego rekomendacji na światowych giełdach, z kolei 46 proc. to „kup”, a 39 proc. „trzymaj”).