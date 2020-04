Uber zniechęca do własnych usług. Kierowcy są wściekli

Jedną z nich jest Uber, który wypuścił ostatnio zaskakujący spot w telewizji, w którym odradza klientom używania swojej aplikacji w trakcie pandemii. Filmik przedstawia różne sceny ludzi przebywających w domach na kwarantannie i opatrzono go hasłem: „Stay home for everyone who can’t. Thank you for not riding with Uber” („Zostań w domu dla wszystkich, którzy nie mogą. Dziękujemy, że nie jeździsz Uberem”).