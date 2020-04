W walce z wirusem na ratunek przychodzą elektryczne rowery

Na początek nowoczesne, składane rowery elektryczne Gocycle GS dostali pracownicy National Health Service z Londynu. W sumie 20 pojazdów. Wkrótce do ich dyspozycji będą kolejne, bo do akcji wsparcia NHS dołączyły kolejne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją rowerów elektrycznych, takie jak Raleigh, który produkuje rowery od 1888 r.

Każdy pracownik służby zdrowia zainteresowany wypożyczeniem roweru może się zarejestrować na stronie Fully Charged i otrzymać go bezpłatnie na trzy miesiące, by dojeżdżać do pracy – informuje portal The Verge.