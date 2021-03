Google, Amazon i Facebook zdominowali reklamę. Pomógł Covid-19

Choć pandemia przełożyła się na spadek konsumpcji, a co za tym idzie okrojenie budżetów marketingowych, to cyfrowi giganci obrastają w tej sytuacji w dodatkowe zyski. Według wstępnej analizy agencji reklamowej GroupM, opublikowanej przez „WSJ”, trzech gigantów technologicznych Google, Facebook i Amazon po raz pierwszy zebrało w zeszłym roku większość wszystkich wydatków reklamowych w USA.

Choć rynek skurczył się o kilka procent do 232 mld dol., oni tego nie odczuli. Największa część z rynku trafiła oczywiście do Google – 67,2 mld dol. wobec 61,9 mld dol. rok wcześniej. Facebook powiększył swoje wpływy z 29,6 do 35,2 mld dol., a Amazon z 9,9 na 14,6 mld dol.