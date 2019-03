Netflix nie daje już w Polsce miesiąca za darmo. Dlaczego?

Nowi użytkownicy Netfliksa w Polsce od 18 marca nie mają możliwości bezpłatnego przetestowania serwisu.

Amerykańska platforma wideo obecna w Polsce trzeci rok sprawdza, na ile ważnym elementem jej oferty jest możliwość oglądania treści przez miesiąc bez uiszczenia opłaty. W poniedziałek usunięto ją z portalu.

– Testujemy dostępność i czas trwania bezpłatnej wersji próbnej, aby lepiej zrozumieć wartość platformy Netflix dla użytkowników. Testy te zazwyczaj różnią się pod względem czasu ich trwania i regionów, w których występują. Nie muszą też oznaczać wprowadzenia testowanych zmian na stałe – brzmi oficjalne wyjaśnienie biura prasowego serwisu Netflix w Polsce, które prowadzi agencja MSL Group.

W regulaminie serwisu nadal istnieje zapis mówiący, że firma może zaoferować treści nieodpłatnie przez pewien czas.

Mówiąc wprost menedżment Netfliksa sprawdza, jak liczna jest grupa polskich użytkowników korzystająca tylko z bezpłatnego testu. Nie bez powodu w Polsce bowiem popularne jest powiedzenie „Polak potrafi” i są osoby, które potrafią rozpoczynać taki bezpłatny test wiele razy.

Jeśli platforma zdecyduje się na trwałą zmianę promocyjnej polityki, będzie to dobra wiadomość dla jej partnerów: operatorów telekomunikacyjnych i innych firm, które dodają dostęp do Netfliksa do podstawowej oferty, próbując przyciągnąć w ten sposób więcej klientów.

Telekomy najczęściej prowadzą promocje polegające na tym, że usługa jest na początku darmowa. Ponieważ u Netfliksa bezpłatny miesiąc był standardem, taka oferta od operatora traciła na wartości.

Biuro prasowe Netfliksa zapewnia przy tym, że cennik platformy dla Polski pozostaje bez zmian. Podstawowy pakiet, pozwalający oglądać filmy i seriale na jednym urządzeniu jednocześnie i ściągnięcia materiałów na jedno urządzenie mobilne to koszt 34 zł miesięcznie. 43 zł kosztuje Netflix, jeśli chcemy korzystać z treści także w HD na dwóch urządzeniach jednocześnie (w praktyce oznacza to możliwość podzielenia się kosztem abonamentu z inną osobą, także mieszkającą w innym miejscu), a 52 zł to abonament miesięczny dla czterech urządzeń i dostęp do rozdzielczości Ultra HD.