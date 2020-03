Putin: Darmowy internet dla każdego Rosjanina

Władimir Putin nakazał realizację na terenie całej Rosji projektu „Dostępny internet”. Użytkownicy sieci dostaną darmowy dostęp do rosyjskich serwisów ważnych społecznie. Operatorzy chcą kompensacji wydatków. Kreml odmawia.

Rosyjski resort komunikacji i łączności jest przeciwny wypłaceniu rekompensat operatorom dostarczającym usługi internetowe za zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do stron ważnych ze społecznego punktu widzenia – zapowiedział minister Maksut Szadajew. Poniżej dalsza część artykułu

Ma to związek z decyzją Władimira Putina, który publicznie nakazał przygotowanie i uruchomienie w całej federacji programu „Dostępny internet”. Rząd ma czas do lipca na przygotowanie założeń programu i szczegółów dotyczących stron, które miałyby być nim objęte. Dziś szacuje się, że strony ważne społecznie to ok. 10 proc. ruchu w rosyjskiej sieci obsługiwanej przez krajowych operatorów.

Gazeta „Kommiersant” dowiedziała się, że operatorzy policzyli, że wprowadzenie projektu w życie zmniejszy ich dochody o ponad 150 mld rubli (2,09 mld dol.) rocznie. Chcą więc, by rząd im te straty wyrównał, ale Kreml odmawia, twierdząc, że nie udowodnili rzeczywistej wysokości poniesionych nakładów.

– Nasze stanowisko jest jasne. Nie będziemy rekompensować nakładów na realizację programu – stwierdził Szadajew. Minister zwrócił uwagę, że operatorzy nie przedstawili dokładnych wyliczeń swoich nakładów, które poniosą w związku z realizacją putinowskiego programu.

Zdaniem kremlowskich urzędników zapewnienie Rosjanom bezpłatnego dostępu do stron o znaczeniu społecznym nie będzie trudne i kosztowne. Operatorzy zarabiają głównie na transmisjach strumieniowych (wszelkiego rodzaju transmisje na żywo, filmy, koncerty itp.), a to nie wejdzie do projektu. Nadal będzie płatne.

Po regresie w latach 2014–2016 rosyjski rynek IT rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Ma to związek z faktem, że największym klientem tego rynku stało się państwo. Zamówienia na nowe oprogramowanie i usługi internetowe poszły m.in. z Federalnej Służby Podatkowej, Ministerstwa Łączności i Komunikacji, Sbierbanku i Poczty Rosji.

Dzięki tym zamówieniom rynek rosyjskiego IT zyskał w minionym roku 20-25 proc. wartościowo. Sami przedsiębiorcy zwracają uwagę, że jeszcze dynamiczniejszy rozwój hamują częste aresztowania biznesmenów jeszcze na etapie śledztwa. To pogarsza klimat wokół branży i zniechęca do większego ryzyka i inwestycji.