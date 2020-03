Już 8 tys. zmarłych na COVID-19 i 200 tys. zarażonych (mapa)

Naukowcy z instytutu Center for Systems Science and Engineering (CSSE), jednostki związanej z Johns Hopkins University w Baltimore, prowadzą specjalną stronę internetową, za pomocą której na bieżąco można śledzić rozprzestrzenianie się groźnego wirusa z miasta Wuhan.

Najnowsze statystyki z systemu CSSE, który jest skorelowany z danymi pozyskiwanymi z WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), wskazują, iż choć największe ognisko jest wciąż w Chinach w prowincji Hubei (zmarło tu ponad 3000 osób), to wirus zaatakował mocno Włochy, Iran i USA. Największym ogniskiem poza Chinami przestała być Korea Południowa, teraz są to Włochy, gdzie zarażonych jest ponad 17 tys. osób, a blisko 1300 zmarło.