Rośnie cmentarzysko Google’a. Kolejne usługi do zamknięcia

Internetowy gigant nie zamyka przeglądarki ani systemu Android, wyłączy natomiast aż siedem rozwiązań, z których mogliśmy korzystać.

W tym miesiącu Google zamierza uporządkować swoje usługi. I to dość radykalnie. Koncern likwiduje bowiem sporą ich część. Zniknie m.in. uruchomiony w 2011 r. Google+. Ten portal społecznościowy nie spotkał się nigdy z dużym zainteresowaniem internautów, co więcej, w serwisie znaleziono luki w oprogramowaniu, które umożliwiały dostęp do prywatnych danych użytkowników.

Poniżej dalsza część artykułu

CZYTAJ TAKŻE: Google daje podwyżki mężczyznom. Płaciło im mniej niż kobietom

Firma z Mountain View nie będzie rozwijać też skrzynki pocztowej Inbox ani swoich komunikatorów: Hangouts i Allo. Na tym jednak nie koniec. Potentat krzyżyk stawia również na usłudze przeznaczonej dla sportowców i osób aktywnych fizycznie Google Fit. Podobny los spotkać ma ponadto Google Tasks (lista zadań ukrytych na skrzynce Gmail), powiadomienia Google’a, a także system skracania adresów internetowych, czyli Goo.gl.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec Google+. Mało czasu na pobranie danych

Listę wszystkich usług zamkniętych dotąd przez giganta można znaleźć na The Google Cemetery (https://gcemetery.co).