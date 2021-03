Spowalniając Twittera, Kreml uderzył w… swoją sieć i portale

Władze Rosji zaprzeczają, by to co w środę dzieje się z internetem w Rostelecom miało związek ze spowolnieniem na Twitterze. Tak twierdził rzecznik Roskomnadzoru Andriej Polakow w wywiadzie dla Open Media. Ale urzędnik potwierdził, że problemy techniczne z dostępem do internetu rozpoczęły się w tym samym czasie, gdy Roskomnadzor ogłosił zamiar spowolnienia działania Twittera.