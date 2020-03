Google ugiął się przed Brukselą. Daje internautom wybór

Co ciekawe, to Google miał dostosować swój system do możliwości wyboru. Koncern zdecydował, że wybór alternatywnych wyszukiwarek będzie dokonywał się poprzez aukcję. Oznacza to, że właściciele wyszukiwarek będą płacić za każdego użytkownika, który wybierze ich wyszukiwarkę. Wybór wyszukiwarki przez użytkowników oraz poprzedzające je aukcje będą odbywały się co 3 miesiące. Zdaniem Google, to najlepsza, najbardziej obiektywna metoda. Pomysł krytykuje jednak wyszukiwarka DuckDuckGo, której nie podoba się model aukcyjny oraz ograniczenie do 4 wyszukiwarek.