Nachalne reklamy stały się plagą. Google idzie na wojnę

Firma definiuje zakazane reklamy jako te wyświetlane użytkownikom w nieoczekiwany sposób, zakłócające użyteczność urządzenia, czyli np. reklama pełnoekranowa wyświetlana podczas rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z aplikacji nawigacyjnych. Per Bjorke, menedżer ds. produktu w Google deklaruje na firmowym blogu, że firma opracowała specjalną strategię opartą na uczeniu maszynowym, która ma pomóc w lepszym wykrywaniu zakazanych reklam w aplikacjach. To m.in. doprowadziło do wprowadzenia szeroko zakrojonych zakazów.