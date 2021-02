Facebook ocenzurował jedzenie. W trosce o osoby homoseksualne

Administrator grupy dyskusyjnej o nazwie Pensnett, Brierley Hill and Black Country Now And Then History Group powiedział BBC, że przeżył „bezsenną noc”, ponieważ portal zagroził całkowitym usunięciem grupy dyskusyjnej. Wszystko przez tradycyjne danie o dwuznacznej nazwie. „Ofiarą” cenzury Facebooka padło danie Faggots and peas – informuje BBC.

Poniżej dalsza część artykułu