Google ugina się. Zaczyna płacić mediom za treści

Australijski koncern medialny Seven West Media jest pierwszym dużym koncernem z tego kraju, który zawarł umowę z Google na umieszczanie jego treści w usłudze zwanej News Showcase. Umowa między firmami została podpisana w czasie, gdy w parlamencie Australii toczy się dyskusja nad ustawą, która ma zmusić Google (oraz Facebooka) do płacenia za wiadomości wyświetlane w ich serwisach. Seven West Media odmawia komentarzy na temat umowy, która ma wejść w życie w ciągu 30 dni, jednak nieoficjalne doniesienia cytowane przez „The Guardian” mówią o kwocie 30 milionów dolarów rocznie.

