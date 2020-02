Technologiczny gigant ze smarfonów przerzucił się na maski

Foxconn – formalnie Hon Hai Precision Industry Co Ltd – poinformował, że rozpoczyna produkcję masek chirurgicznych w fabryce Longhua Park w Shenzhen. Planuje do końca miesiąca osiągnąć produkcję do 2 mln maseczek dziennie – informuje agencja Reuters. Maski, wyprodukowane przez Foxconn – w pierwszej kolejności trafią do pracowników koncernu, tak by ci byli zabezpieczeni przed działaniem wirusa. A następnie do placówkę medycznych i aptek.