Flickr zaczyna kasować zdjęcia użytkowników

Serwis Flickr zaczął kasować zdjęcia. Serwis wprowadza limit zdjęć możliwych do trzymania bezpłatnie na serwerach. Do 5 lutego 2019 użytkownicy serwisu mieli czas na pobranie zdjęć i filmów.

Do niedawna Flickr oferował każdemu użytkownikowi do 1 TB darmowej przestrzeni do przechowywania zdjęć. Jednak wbrew oczekiwaniom twórców serwisu nie stał się ona internetową galerią sztuki, a miejscem do przechowywania niezliczonych zdjęć. Zaczął tez przegrywać z Instagramem, który stał się najpopularniejszym miejscem do prezentacji zdjęć dla większości internautów. Poza tym SA takie usługi jak Dropbox, OneDrive czy Zdjęcia Google, które są popularniejsze od Flickr.

Przechowywanie tak dużej ilości pików okazało się zbyt kosztowne – pisze BBC.

Nowy właściciel Flickra, firma SmugMug postanowiła więc ograniczyć użytkownikom miejsce i dał im 3 miesiące na „posprzątanie” konta, tak by pozostało na nim do tysiąca zdjęć. Według serwisu 97 proc. użytkowników mieści się już teraz w tym limicie. Reszta może albo pobrać i skasować nadmiar zdjęć, albo wykupić płatny abonament i zachować całe archiwum w nienaruszonym stanie.

Za płatny dostęp Flickr Pro trzeba zapłacić 5,99 euro za miesiąc. Jeśli jednak zdecydujemy się na opłacenie z góry całego roku to wyjdzie 4,49 euro za miesiąc. Abonament to nie tylko nieograniczone miejsce do przechowywania zdjęci i filmów, ale także brak reklam, zaawansowane statystyki, obsługa aplikacji do automatycznych kopii zapasowych oraz zniżki przy zakupie usług od Adobe, Blurb, SmugMug i Priime.

Użytkownicy Flickra mieli czas na decyzje do 5 lutego 2019 roku. Jeśli nie zrobili nic, to muszą się liczyć z tym, ze serwis zacznie im kasować zdjęcia i to bez pytanie o zgodę. Zdjęcia zostaną bezpowrotnie usunięte z serwerów.

Flickr został kupiony przez SmugMug – także platformę do przechowywania danych w kwietniu 2018 roku. Serwis działa od 2004 roku, a jego twórcą była kanadyjska firma Ludicorp z Vancouver . Od marca 2011 roku był częścią koncernu Yahoo. Ma wiele wersji językowych poza angielską, m.in. chińską, koreańską, niemiecką, francuska czy portugalską.

