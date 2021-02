Ogromny sukces chińskiego rywala TikToka

Kuaishou to chiński konkurent popularnego na świecie TikToka. Wartość oferty wyniosła 5,4 mld dol., co oznacza największe IPO w branży technologicznej od maja 2019 r., kiedy na NYSE zadebiutowała spółka oferująca aplikację do zamawiania przejazdów.

