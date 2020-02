Na koronawirusie żerują już oszuści. Giganci łączą siły

Podobne działania podejmują Twitter i Google. Ta ostatnia firma ogłosiła, że kiedy internauci będą wyszukiwać informacji o koronawirusie, wyświetli im się specjalne powiadomienie z aktualizacjami od WHO. Należący do Google serwis YouTube ma z kolei promować filmy o wirusie z Wuhan z wiarygodnych źródeł. Natomiast Twitter ma zachęcać użytkowników, szukających informacji o koronawirusie, do odwiedzania oficjalnych kanałów dotyczących choroby.