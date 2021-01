Randkowe aplikacje blokują uczestników zamieszek na Kapitolu

To kolejny krok bijący w uczestników krwawych zajść w czasie, gdy Kongres zatwierdzał prezydenturę Joe Bidena. Uczestników zamieszek konsekwentnie namierza FBI, a ci już rozpoznani trafiają przed oblicze sądu i spotykają się z dodatkowymi konsekwencjami. Np. amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) dodała wiele z tych osób do ogólnokrajowej tzw. listy zakazu lotów.

Teraz swoje kroki podjął koncern March Group, do którego należą popularne randkowe aplikacje Tinder, Bumble, Hinge i OkCupid. Konta takich użytkowników są blokowane, w efekcie nie mają możliwości randkowania online. Według „Washington Post”, apki wykorzystują zdjęcia zrobione podczas incydentu na Kapitolu do identyfikacji niemile widzianych na platformie użytkowników. Co więcej, specjalny algorytm skanuje treści w portalach randkowych, by wyszukiwać osoby promujące przewrót, czy akty terroru. Match Group oficjalnie potwierdziło już, że wprowadza ??zakaz dla osób znajdujących się na liście poszukiwanych FBI w związku z zamieszkami w Waszyngtonie.