Amazon uderza w Parlera, internetowe gniazdo zwolenników Trumpa

Z Parlera zwanego „Twitterem dla konserwatystów”, korzystali zwolennicy Donalda Trumpa. Kiedy doszło w środę do szturmu Kapitolu, posypały się oskarżenia o wspieranie przez serwis ekstremistów, a przynajmniej tolerowanie mowy nienawiści i nawoływania do przemocy.

„Ostatnio obserwowaliśmy nieprzerwany wzrost ilości takich treści na waszej stronie internetowej, co jest pogwałceniem zasad Amazon Web Services. Jest jasne, że Parler nie dysponuje efektywnym procesem ich przestrzegania” – NBC News cytuje pismo, które wysłali przedstawiciele firmy do Parlera.

Po zablokowaniu w piątek przez Google dostępu do aplikacji Parler w swoim sklepie Google Play, w sobotę to samo zrobił Apple, oczekując bardziej restrykcyjnej moderacji zawartości serwisu. W niedzielę dołączył do nich Amazon, zawieszając usługi hostingowe. Do listu Amazona do kierownictwa Parlera załączono zrzuty ekranu z kontrowersyjnymi wpisami. Jeden z użytkowników zapowiedział, że „pośle liberałom cholerną kulę w ich cholerne głowy”, inny zaś pisał o potrzebie „rozpoczęcia zabijania liberalnych przywódców”.