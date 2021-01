Trump otworzył konto na prawicowym serwisie. Google go blokuje

Parler to serwis popularny wśród amerykańskiej prawicy. Konto na Parlerze założył prezydent USA Donald Trump, po tym jak zablokowano mu konta na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie.

Google oficjalnie tłumaczy zawieszenie tym, że na platformie Parler pojawiły się posty „wzywające do przemocy”. Koncern nie sprecyzował, ile tych postów było i czego konkretnie dotyczyły. Domaga się on jednak od Parlera, by ostrzej prowadził moderację treści.