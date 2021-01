Whatsapp chce danych, to zyskuje Signal. Aż się przytkał

Komunikator należy do organizacji non-profit Signal Foundation, a za eksplozję popularności odpowiada głównie nowa polityka ochrony prywatności narzucona użytkownikom przez Whatsapp, należący dp Facebooka. Od lutego chce on zbierać znacznie więcej informacji o użytkownikach komunikatora, co wielu się nie podoba. Jednak brak zgody oznacza skasowanie konta. Facebook chce też prawa do udostępniania wielu danych innym podmiotom.