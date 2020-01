Spór o leki na HIV. Facebook usunął kłamliwe reklamy

Akcja firm prawniczych skierowana była przeciwko m.in. lekowi Truvada amerykańskiej firmy farmaceutycznej Mylan, należącej do koncernu Gilead Sciences. W reklamach sugerowano, że lek jest niebezpieczny, i zachęcano przyjmujących go pacjentów do dołączenia się do pozwu zbiorowego przeciwko Mylan – informuje BBC.