Zwijany telewizor już w sprzedaży. Droższy od mieszkania

Ekran może częściowo lub całkowicie chować się do podstawy, dostosowując się do różnych proporcji. Użytkownik może również całkowicie zrolować i ukryć panel, gdy ten nie jest używany.

Elastyczny wyświetlacz OLED w rozmiarze 65 cali premierę miał już podczas targów CES w Las Vegas w 2018 r. Wówczas jednak pokazano prototyp. Mimo to telewizor zrobił furorę. Teraz innowacyjny sprzęt będzie można kupić. LG na razie wprowadza go do sklepów w Korei Płd.