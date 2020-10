Ci producenci komputerów wygrali na pandemii

Pandemia sprawiła jednak, że wystrzelił popyt na laptopy. I to tak mocno, że sprzedaż całej kategorii PC odnotowała w regionie Europy, Azji i Bliskiego Wschodu (EMEA) niemal 12-proc. wzrost. Na rynek w okresie od lipca do końca września wprowadzono 21 mln takich urządzeń.

Motorem byli odbiorcy indywidualni. Firmy zmniejszyły zamówienia o 2 proc., ale konsumenci zwiększyły je aż o ok. 30 proc. W Europie Środkowo-Wschodniej w III kwartale br. sprzedaż pecetów skoczyła o jedną piątą. – Niepewność co do przebiegu pandemii jesienią oraz w końcu roku i powrót dzieci do szkół napędzały popyt – podkreśla Stefania Lorenz z IDC.