Moda na smartfony dla graczy. Czy Nubia wygra?

Gamingowy aparat to istna maszyna do zabawy – wyposażono ją w wydajny procesor Snapdragona 855 Plus o częstotliwości taktowania 2,96 GHz z „podkręconym” Adreno 640 GPU. Do tego 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci flash, a także 6,65-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Smartfon do najtańszych nie należy – można poprzez stronę internetową kupić go za ponad 470 dol.

