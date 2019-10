Galaxy Fold, składany flagowiec Samsunga bublem?

Jak deklarowali Koreańczycy, wady zostały naprawione i ostatecznie Galaxy Fold zadebiutował we wrześniu (na razie za granicą). Okazuje się jednak, że wyświetlacz wciąż nie jest gotów na wielokrotne składanie. W teście CNET-u zaplanowano złożenie telefonu 200 tys. razy pod rząd. Miało to odzwierciedlać pięcioletnie użytkowanie słuchawki. Nie udało się – aparat złożono niecałe 120 tys. razy. Po tej liczbie zgięć na ekranie pojawiły się plamy z pikseli, a zawias zaczął szwankować.

Składany ekran to jedna z tych innowacji, która miała dać producentem smartfonów nowe oręża do walki o klienta. Rywalizację rozpoczęły Huawei i Samsung, wprowadzając swoje składane Mate X i Galaxy Fold. Ten drugi zadebiutuje w Polsce już w przyszłym tygodniu. Teraz takie elastyczne wyświetlacze na rynek wypuścić chce już niemal każda licząca się marka. Jeszcze w br. swój składany smartfon Razr V4 na rynek wprowadzi Motorola. Będzie to dość nietypowa, kwadratowa konstrukcja, przypominająca popularne niegdyś telefony z klapką.