Są auta i hulajnogi. Będzie elektryczny wózek dla dzieci

Elektryczny wózek będzie posiadał podwójne silniki, montowane na jego tylnej osi, masę inteligentnych czujników, a nawet port USB. Dodatkowo będzie łączył się z dedykowaną aplikacją na telefon , przez Bluetooth, a zasilany będzie z wymiennych akumulatorów litowo- jonowych (tych samych, których firma Bosch używa do swoich elektronarzędzi).

Dzięki specjalnej aplikacji, wózkiem będzie można sterować za pomocą telefonu. W aplikacji użytkownik będzie mógł włączyć system, który będzie automatycznie badać powierzchnię drogi. Uruchomi układ napędowy przy gwałtownym wysiłku podczas pchania wózka pod górę, spowolni lub nawet zatrzyma go przy niespodziewanej utracie kontroli. Wózek posiadać będzie nawet hamulec postojowy, który nie zostanie zwolniony, dopóki nie znajdzie się on ponownie w ruchu, a zamontowany alarm będzie chronił go przed kradzieżą.