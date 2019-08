Smartfony Huawei tracą polski rynek. Samsung odzyskuje siły

O prawie 11 pkt proc. spadł udział Huawei w polskim rynku smartfonów w II kwartale br. – wynika z danych IDC. Na słabości koncernu skorzystały Samsung i Xiaomi.

2,2 mln smartfonów dostarczyli producenci do punktów sprzedaży w Polsce w II kwartale br. – wynika z najnowszych danych firmy analitycznej IDC, do których dostęp uzyskała „Rzeczpospolita”. To zaledwie o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Poniżej dalsza część artykułu

Mały przyrost to zdaniem Marka Kujdy, analityka w IDC, dowód na dojrzałość rynku. – Rosną za to oczekiwania klientów, a w ślad za nimi wielkość ekranów i pojemność wbudowanej pamięci. W drugim kwartale 2019 r. już ponad 58 proc. urządzeń sprzedanych w Polsce posiadało ekran o przekątnej co najmniej 6 cali, a 21 proc. wyposażonych było w co najmniej 128 GB pamięci – zwraca uwagę Marek Kujda.

Duży wpływ na rynek miała zapowiedź amerykańskich sankcji wobec Huawei

Ze względów geopolitycznych miniony kwartał był znamienny dla poszczególnych rynkowych graczy. Dane IDC potwierdzają nasze nieoficjalne informacje o spadku udziału rynkowego chińskiego koncernu Huawei. W II kwartale br. do Huawei należało niecałe 25 proc. rynku smartfonów w Polsce, czyli o 11 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej.

– Duży wpływ na rynek miała zapowiedź amerykańskich sankcji wobec Huawei. Niepewność po stronie kanału sprzedaży i klientów pozwoliła Samsungowi i Xiaomi na zwiększenie udziałów w rynku w porównaniu do I kwartału – komentuje Kujda. Według niego wynik Huawei można uznać za dobry. Natomiast sam Huawei nie komentuje bieżącej sytuacji rynkowej.

Podczas gdy ten koncern tracił rynek, południowokoreański Samsung zajął na nim pozycję blisko monopolistyczną: jego udział wzrósł w dostawach do prawie 42 proc. Kłopoty Huawei nie pomogły natomiast amerykańskiemu producentowi iPhone’ów – Apple w minionym kwartale spadł na czwarte miejsce, ustępując miejsca na podium chińskiej marce Xiaomi, która rozbudowuje sieć dystrybucji w naszym kraju.

– W drugim kwartale najlepiej sprzedającymi się urządzeniami Xiaomi były Mi 9 oraz Redmi Note 7 – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Szczepankowski, GTM Menager Xiaomi Polska. – Xiaomi będzie kontynuować strategię rozwoju na polskim rynku. – W najbliższych dwóch kwartałach na rynku pojawią się urządzenia z każdej półki cenowej. Ważne będzie rozszerzenie portfolia produktów flagowych. Już 29 sierpnia odbędzie się premiera najnowszego smartfona Mi 9T Pro, ale to nie koniec tegorocznych nowości w tym segmencie – dodaje Szczepankowski.

Od początku sierpnia firma pozyskała trzeciego dystrybutora odpowiedzialnego za sprzedaż urządzeń z ekosystemu Xiaomi, poza smartfonami. Xiaomi w Polsce ma osiem sklepów firmowych i planuje otwarcie kolejnych jeszcze w bieżącym roku.

Niewielki udział w polskim rynku zdobyli natomiast tegoroczni debiutanci: marki Oppo i One Plus należące do tego samego koncernu: BBK. Oppo sprzedaje w Polsce co setny smartfon.

– Oppo w Polsce stabilnie i systematycznie się rozwija. Oczywiście w dalszym ciągu jest na początkowym etapie budowania świadomości marki i produktów, ale zauważamy rosnące zainteresowanie nimi – mówi Piotr Żaczko, menedżer ds. PR w Oppo. – Dlatego zamierzamy dalej rozwijać zarówno sieć sprzedaży, jak i dostępne portfolio. Jeszcze w tym roku wprowadzimy co najmniej cztery nowe modele, koncentrując się na wyższej i średniej półce cenowej – dodaje.