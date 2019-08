Zbliża się premiera nowego Apple Watch. I znów mamy przecieki

Natknął się tam na animację z początkowego ekranu konfiguracji zegarka, na której widniały napisy (w zależności od wersji urządzenia): “Ceramic Case” lub “Titan Case”. Oznacza to, że nadciąga nowa generacja Apple Watch lub to, że obecny model otrzyma koperty z nowych materiałów.

Opinie ekspertów bazujących na corocznych wrześniowych eventach marki Apple skłaniają się bardziej ku przekonaniu, że czeka nas premiera piątej generacji zegarka. Oznaczałoby to, że konstruktorzy koncernu zdecydowali się jednocześnie na powrót do wykorzystania ceramicznej obudowy i innowację w kierunku wykorzystania tytanu do ich urządzenia. Nie wiadomo również co stanie się z obecnym materiałem, z którego powstają obudowy smart zegarków, a jest nim stal nierdzewna. Możliwe, że producent zrezygnuje z tego surowca na rzecz dwóch nowych, a może wprowadzi jednocześnie trzy rodzaje kopert.