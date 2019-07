Po bankructwie Goclever polskie marki mają problem

W prawdopodobnie najlepszym dla firmy 2013 r. Goclever zwiększył przychody o niemal 67 proc., do ponad 200 mln zł. Firma nadal chciała szybko rosnąć, by w 2017 r. osiągnąć poziom 1 mld zł sprzedaży. Było jednak coraz gorzej, a Goclever obecnie przeprowadza upadłość likwidacyjną. „Dążymy do znalezienia rozwiązania umożliwiającego realizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w najbliższym czasie” – podaje firma, zaznaczając, że produkty, które zostały naprawione przed datą ogłoszenia upadłości, zostaną odesłane do klientów w najbliższych dniach. Te, które nie zostały naprawione, zostaną odesłane do właścicieli bez naprawy, a właściciele mogą zgłaszać roszczenia.