Zbankrutował polski potentat elektroniki użytkowej

Istniejący od 11 lat poznański Goclever miał w ofercie m.in. tablety, netbooki, smartfony i smartwatche. Ofertę uzupełniały kamery sportowe, zestawy do monitoringu domu oraz nawigacje samochodowe, jak i rowery elektryczne. Firma podaje, że „trafność jej strategii doceniło już ponad milion użytkowników w ponad 20 krajach Europy i Azji”. Goclever sam nie produkował sprzętu, powstawał on i był importowany głównie z Azji, choć spółka oferowała go pod swoją marką.

