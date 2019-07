Samsung i Huawei we wrześniu mogą stoczyć wielką bitwę

W efekcie przygotowania do zaplanowanej na maj przedsprzedaży wstrzymano. Teraz koncern przekonuje, że usterki zostały usunięte i urządzenie trafi do sklepów we wrześniu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie i w jakich krajach.

Wydawało się, że Huawei wykorzysta potknięcie rywala i pierwszy wystartuje ze swoim modelem Mate X. Pierwotnie mowa była o czerwcu. Ale i tu okazało się, że nie wszystko było dopracowane. Ujawniły to zdjęcia, które właśnie wyciekły do sieci, pokazujące poważne poprawki w wyglądzie urządzenia. Nie było też jasne, na ile wojna Waszyngtonu z Huawei nie zaszkodzi temu projektowi. W tym kontekście chiński producent nie może sobie pozwolić na wpadkę. Przedstawiciele Huawei teraz oficjalnie zapowiadają, że smartfon pojawi się na rynku „jak będzie gotów” i że potrzebuje jeszcze trochę czasu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że może to być także wrzesień, by nie dać pola Samsungowi.