Koszykarze NBA z pierścieniami wykrywającymi koronawirusa

Oura waży 4-6 gramów (w zależności od wielkości) i może wytrzymać do siedmiu dni na jednym ładowaniu. Energię czerpie z bezprzewodowej ładowarki, a sam proces ładowania trwa do 80 minut. Obrączka działają podobnie do „smart” opasek fitness lub tzw. trackerów noszonych na nadgarstkach lub wokół klatki piersiowej. Ourę można nosić 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Technologia ta umożliwia przechowywanie danych o zdrowiu użytkownika nawet z sześciu tygodni. Inteligentna biżuteria przeszła już generalny test na 600 pracownikach służby zdrowia.