Rząd rzuca nową broń do walki z pandemią

Poprzednia wersja aplikacji wzbudziła wiele emocji. Pod koniec kwietnia pojawiły się bowiem informacje, iż osoby z zainstalowanym ProteGo Safe dostaną dodatkowe korzyści w centrach handlowych. Co więcej, pojawiły się o wątpliwości związane z prywatnością, a także potencjalnym nieuprawnionym dostępem do kodu aplikacji, a w efekcie do wrażliwych danych użytkowników. W nowym ProteGo Safe te wątpliwości mają być rozwiane – system korzysta bowiem ze specjalnego interfejsu (API Exposure Notifications), stworzonego przez takich gigantów, jak Google oraz Apple. Dzięki niemu cały proces śledzenia ma być anonimizowany.